根據《紐約時報》資深記者史坦爆料，儘管「小飛俠」布萊恩早已退役多年，不少NBA球員仍想接受他的指導或訓練，但並非每個球員都有這種「尊榮」待遇，所以布萊恩今年8月曾在加州千橡市秘密舉辦訓練營，只有少數球員得以參加。

獲得這次布萊恩秘密訓練營參加資格的球星包含里歐納德(快艇)、保羅喬治(快艇)、厄文(籃網)、穆雷(馬刺)、艾塞亞湯瑪斯(巫師)、柯林斯(老鷹)、希爾德(國王)、阿隆戈登(魔術)、波普(湖人)及克拉克生(騎士)等人，擺明就搞小團體。

除了布萊恩主導這次秘密訓練，他也找了湖人技術教練漢迪，一起進行重量訓練、賽場訓練與影像分析，保密工作可說做得很好，因為竟然沒有任何訓練影片洩漏出來，看來布萊恩刻意要求參加球員，不可以把這次訓練內容曝光出去。

有趣的是，身為湖人傳奇球星之一的布萊恩，竟然是幫同城勁敵快艇的里歐納德、保羅喬治兩大球星進行秘密訓練，反觀湖人只找了替補後衛波普1人出席，除了清楚展現差別待遇，布萊恩似乎也在期待快艇能在新球季壓過湖人。

(中時電子報)