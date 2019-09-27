新光三越台中店周年慶10月3日推出「APP線上周年慶」，在家用手機就能搶先預訂，消費滿額還有專屬卡友禮。（馮惠宜攝）

中台灣各百貨如火如荼展開百貨周年慶活動，業者比商品力、回饋率，更比服務，其中全台百貨店王新光三越台中店周年慶10月3日展開周年慶活動，9月27日起搶先預購，今年為免主顧客趕早排隊搶限量商品，推出「APP線上周年慶」，在家用手機就能搶先預訂，不用人擠人排隊購，也別讓瑪莉雅放風去代購。

整合線上線下購物，全台百貨店王新光三越台中店把賣場延伸到網路購物，10月3日周年慶開跑當日，同步舉行「APP線上週年慶」萬件商品線上開搶，包括：化妝品全台最低價、家電買正貨送正貨、skm pay精品最強檔等，還可同享滿千送百回饋、skm pay支付獨享卡友禮，還可加碼抽YAMAHA電動機車，回饋禮券直接存在APP！

而迎戰周年慶，今年新光三越也進行B2美食專櫃與超市改裝，並透過新光三越旗下品牌法雅客整合集團資源，設置「小米台中中港專賣店」，9月27日正式開幕，開幕日即推出現場購買小米手環4加一元多一件特惠，限量100組。

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