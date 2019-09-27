台茶沙龍「永心鳳茶」最近進駐台中勤美誠品3樓，特別邀請到獵奇藝術家創作了挾帶台中文化標的性的藝術作品，大甲媽、金錢豹和珍奶團圓成獵奇畫作。（馮惠宜攝）

永心鳳茶為台中量身定制餐點，其中最能代表台中的一道：松阪香蔥炒麵，特製秘方醬料，會讓台中人吃了會心一笑。（馮惠宜攝）

發源於高雄的台茶沙龍「永心鳳茶」繼2018年跨越濁水溪到台北展店後，最近進駐台中勤美誠品3樓，不但以台中百年鐵道文化為靈感 在將室內裝潢融入後期文藝復興風格辰野式建築素材，還邀請到獵奇藝術家創作了兩幅非常具有茶店意象、並挾帶台中文化標的性的藝術作品，把台中三寶：大甲媽、金錢豹和珍奶統整成畫作。

永心鳳茶自從2015年在高雄成立首間獨立店後，即以精雕細琢的空間設計吸引許多網美朝聖，台中店以台中百年車站文化為靈感，將室內裝潢融入後期文藝復興風格辰野式建築素材，以及仿羅馬式圓拱門楣，讓每一個角落都能成為鏡頭底下最美的構圖。

在菜色方面，主廚以中部城市特色為料理發想，設計了雲林北港特產：回鄉鴨肉飯、什錦沙鍋魚頭、松阪香蔥炒麵等台中限定餐飲。

尤其，這次特別邀請到帶有中西獵奇色彩的插畫家：張簡士揚，為永心鳳茶創作了兩幅非常具有茶店意象、並挾帶台中文化標的性的藝術作品。

(中時 )