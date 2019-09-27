昨(26)日高雄市議會開議，國民黨議員提出台北市議員邱威傑在今年四月登台大港開唱的片段，高雄市長韓國瑜表示，「我沒看過這段影片，沒想到中間的表演會這麼粗俗、下流、不堪」。

而這段韓國瑜評論呱吉表演內容的話，卻被特定媒體斷章取義，以「看過大港開唱表演、怎會如此粗俗、下流」為標題；這讓網友相當憤怒，在PTT上表示這就是黑韓產業鏈的一環，明明韓國瑜就只是單指呱吉在台上表演的內容做為評論，韓也提到過去沒看過大港開唱的表演，卻被去頭去尾，更省略「中間」兩個字，讓韓的言論移轉演變成以偏概全的錯誤說法。

網友批評該媒體的行為意圖讓高雄人、年輕人引起憤怒的情緒，造成韓國瑜失言、自爆的假象，更讓他們賺了一波點閱率，再到臉書、論壇上轉發新聞，搧風點火的狂罵韓，然後政論節目上的名嘴再以「韓國瑜不懂年輕人、不懂流行因用、失言」等話加以渲染，這種一連串惡意讓韓國瑜繼續減少年輕選票的行為，簡直就是黑韓產業鏈的典型作法。

(中時電子報)