高雄市長韓國瑜這兩天在市議會接受議員質詢，但氣氛火爆、爆發推擠衝突，讓韓國瑜相當無奈。對此，有最美助選員之稱的國民黨代表李明璇就表示，韓市長質詢她看到最後，「後方助理幫收拾善後，市長邊拱手感謝在場的人，邊一個人默默收拾，再把垃圾收好、放進自己口袋裡帶離開」。在平凡的細節中看見不簡單的修養。

李明璇今凌晨在臉書PO文稱，民進黨說：今天是高雄市議會史上最黑暗的一天？這是真的！因為民進黨問政作風粗魯脫序、慣用暴力羞辱他人。昨天(26日)就是一場作秀，目的是設計逼韓市長辭職，這種慣用脫序舉動來博取新聞版面的行為，早就被大家看透了，令人作嘔。

她解釋，民進黨議員不僅向國民黨議員潑灑熱咖啡，甚至丟馬克杯砸傷李雅靜議員，還用不雅字眼「垃圾」公然侮辱陳美雅議員，更不可思議的是，民進黨議員竟然在議場外辱罵民眾「垃圾韓粉」！

民進黨的教養與素質，全民都看在眼裡！「我想理性問政對民進黨來說很難，作秀演戲才是擅長」特別的是，陳菊時代民進黨議員每個都畢恭畢敬，現在卻霸凌韓市長與施政團隊，對於高雄氣爆事件最該辭職下台的前市長，竟然是如此兩套標準，這是什麼精神分裂的政黨？

李明璇也透露，今天看高雄議會的直播到最後，這一幕著實讓我情緒緩和許多，還多了一些溫暖，更重新用新的眼光看待「垃圾」了。後方有助理幫忙收拾善後，市長邊拱手感謝在場的人，邊一個人默默收拾，再把垃圾收好、放進自己口袋裡帶離開。

她最後也TAG，「在平凡的細節中看見不簡單的修養」。

(中時電子報)