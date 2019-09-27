齒顎矯正怎麼選？選隱形牙套比較好？還是傳統矯正方式？面對各式各樣的治療工具及小孩無法捉摸的生長發育及情緒變數，家長既傷荷包更傷神，執業 35 年、參與台灣齒顎矯正專科醫師制度建立的蘇明圳醫師建議，應該先從好的齒顎矯正專科醫師做起。

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蘇明圳醫師指出，暴牙和戽斗是台灣人最在意的齒顎問題，而最早的齒顎矯正風氣始於70 年代布袋戲中的「哈買二齒」，和80年代的「七先生」開始興起；蘇醫師說，戽斗的發生率東方人遠多於西方人、約為 2 到 3 倍，但過去美國牙醫界認為矯正戽斗很簡單，無非就是戴頭帽、戴下巴墊的帽帶等，但他長期追蹤發現，其實個案最後都是失敗的，因此發表相關研究報告，證明傳統的治療方式在台灣行不通。

矯正專科鄭郁玲醫師說，不管是深咬或是暴牙、小下巴、戽斗、錯咬、開咬、齒縫過大或是齒列擁擠，這些治療項目雖然傳統矯正技術都能治療、過去也都在治療，但新式以「推力」來矯正的兒童隱形牙套兼有可同時處理顎骨發育、牙弓擴大、齒列排列的「三合一」效果，在療程預估、治療後的預測、舒適度、精準度各方面具有優勢，因此隱形牙套和傳統矯正的差別不在「疾病選擇」、而是「價值選擇」，病患對醫療新科技的認同程度直接影響選擇怎樣的治療方式。

兒童專用隱形牙套以「推力」來矯正的兒童牙齒困擾，兼有可同時處理顎骨發育、牙弓擴大、齒列排列的「三合一」效果，在療程預估、治療後的預測、舒適度、精準度各方面具有優勢

新型的隱形牙套矯正系統是整排、整顆包覆牙齒，接觸面積更大、更容易施力，不像傳統矯正器利用小小的金屬器、透明顆粒或是金屬線附著在牙齒上，醫師舉例：「整個人抱著腰推人、當然比用手去拉容易」。開業 35 年的蘇明圳醫師見證過各種矯正技術的演變，他認為隱形牙套幫助整體牙齒矯正市場「往最好的方向走」。 鄭郁玲醫師補充，隱形牙套另一大特色是治療彈性，可針對患者狀況微調移動距離的設定，不但上下牙套可以不同，隱形牙套也可以設定為左右不同，牙弓左右不對稱、中線偏移等患者，隱形牙套可以更彈性地局部加強調整。

臨床上就曾經治療一位10歲小男童，其就診時上顎門牙外凸、下顎門牙只有 3 顆，當時發現男童上門牙撞擊的舊傷，牙根較短，在討論隱形牙套與傳統治療方式時，家長原先糾結於選哪種比較好，擔心新產品的效果還有小孩可能無法配合，傾向考慮傳統矯正器，顯示家長高度不信任小朋友的配合能力；但最後在醫師的專業解說產品的優缺點後，決定採用新式兒童隱形牙套。隱形矯正是客製化的產品可以根據病人的條件、狀況而量身訂製。每次以標準值的一半為調整目標，緩慢的矯正速度可以維護較為脆弱的上門牙部位，十幾副牙套戴下來，媽媽每次都看得到小孩齒顎矯正的進展、而且臉型也變帥了；男童父母從原本不信任的態度，轉變成尊重與信任醫師的建議，也給了男孩很大的鼓勵。

明圳團隊鄭郁玲醫師提供

明圳團隊鄭郁玲醫師提供

鄭郁玲醫師強調，不管是選擇隱形牙套或是傳統矯正治療，最重要的是 8 到 10 歲是兒童齒顎矯正的黃金治療時期，也就是說，病患在7歲開始換牙時就應該接受第一次矯正評估，讓父母親了解何時是矯正最佳介入時機？牙醫師才能設計適合病患的治療方法，以提早處理問題防止將來嚴重問題產生。蘇明圳醫師強調，好的工具要能發揮，還是需要專業的齒顎矯正專科牙醫施作，以他的診所為例，特殊病例會由 5 位專科醫師會診，而 5 人加起來的齒顎矯正臨床經驗超過一百年，就是希望能夠善用工具、發揮最大的療效幫助病患。

(中時電子報)