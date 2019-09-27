國民黨總統參選人韓國瑜，至今仍面臨整合難關，不僅黨內同志，就連「韓粉」與傳統國民黨支持者間的關係，也引發熱議。學者王舜民認為，韓粉的組成結構、精神價值與政治的排他性認同，讓韓注定只能是「獨行俠」。除非，國民黨成為韓的一人政黨，否則兩者結合將永遠以失敗告終，更不可能有成功的一天。

王舜民投書《關鍵評論》的文章〈「鋼鐵韓粉」的排他性認同政治，讓韓國瑜只能是獨行俠〉，透過普林斯頓政治學教授Jan-Werner Müller的看法，以民粹主義分析韓粉行為與心理。表示韓將自己塑造成「真正的人民」代表者，也就是「庶民」，從去年高雄市長大選便以此自居，營造出自己深為救世主，「代表庶民要擊敗這種奪取廣大人民的利益的結構」。

王舜民指出，這種「真正的人民」與「人民的敵人」的分野，讓韓粉們自身團結不斷被鞏固，並打擊反對者。這點能從韓國瑜高喊「座車被裝了監聽器」、「國家機器動得很厲害」，獲得體現。同時，這樣的特性也體現在他們「有原則的反多元主義」上，他們會有原則的接受他們認為「高尚」的文化、排斥他們認為「低落」的文化，這點也能從韓曾說出「瑪莉亞當老師」、「鳳凰出去，雞進來」等言論中，獲得體現。

綜觀分析，王舜民認為：「韓粉有著強烈的攻擊性和排他性，他們不知道什麼是妥協，不能接受任何立場些微的不同，甚至只要沒有積極表示支持，在韓粉眼中也是不忠誠的代表，也會被他們攻擊、排斥。所以韓國瑜不管做什麼事都是對的，因為他代表著庶民，而庶民是不會犯錯的。」

不僅如此，王舜民更直言：「所以馬英九會被攻擊，因為他沒有百分之百的支持韓國瑜，他的發言被打斷在韓粉眼中是理所當然，庶民的代言人韓國瑜要上臺代表人民發言了，馬英九這個透過腐敗制度當選的權貴總統還不趕緊讓出位子。」

王舜民坦言，韓國瑜跟國民黨的尷尬窘境，也正源自於此。縱然兩者相互吸引並需要，但韓粉本質上的攻擊性、排他性，讓雙方摩擦與日俱增，多次嘗試整合也都以失敗告終，且不可能有成功的一天——「除非，國民黨成為韓國瑜的一人政黨。」

(中時電子報)