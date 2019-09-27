身為暴龍上季奪下隊史首冠功臣之一的喀麥隆籍前鋒西亞卡，26日被《TSN》記者李文伯格爆料，已跟暴龍高層進行初步續約談判，雖然目前雙方還沒達成續約，西亞卡的經紀團隊卻先開出4年1.3億美元(約台幣40億)的續約價碼。

畢竟西亞卡堪稱「價廉物美」，上季僅領154萬美元的他，從替補變身暴龍第3主力，僅次於里歐納德與羅瑞，更在里歐納德輪休或受傷的21場例行賽，平均可以攻下19.1分，投籃命中率高達5成5，暴龍甚至拿下16勝5敗佳績。

西亞卡上季例行賽場均16.6分、6.9籃板及3.1助攻，到了季後賽場均19分、7.1籃板與2.8助攻，表現明顯再升一級，獲選年度最佳進步獎並不意外。西亞卡目前跟暴龍僅剩最後1年235萬美元合約，明年夏天將成受限制自由球員。

就算西亞卡目前跟暴龍高層續約談判仍沒共識，可是李文伯格認為，暴龍高層不太可能放走西亞卡，畢竟他是暴龍一手栽培出來的年輕主力，就算今年沒法完成續約，暴龍也可繼續考察他1個球季，然後再看他的市場價值重新協商。

(中時電子報)