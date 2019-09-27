俄羅斯在本月發生了一起超恐怖的「空中事故」，有兩名俄羅斯男子在玩滑翔傘時，意外碰上一名女「三寶」。兩人為了閃避該名女子，最後失控從高處衝進樹林中，而這恐怖奪命的瞬間全被記錄下來。大家紛紛譴責該名女子，認為她應該要為這一死一傷負起責任。

據俄羅斯綜合外電表示，這起事故發生於本月13日。一開始，大家都很享受在高空的寧靜、和平，年輕的男子還俏皮的晃了晃腳，感覺非常愜意悠閒。但下一秒，伴隨著一聲尖銳的尖叫，有一名女性直直的朝兩人衝來。乘坐在後方的教練為了閃避這突然其來的「攻擊」，只能操控滑翔傘避開，就是這個動作使滑翔傘失控，瞬間衝進下方的樹林中。當時，男子的飛行教練為了保護乘客，自己承受了較多撞擊，最後送醫不治。而該名男子雖然有教練保護，但仍舊受了重傷。至於造成該起悲劇發生的罪魁禍首則是毫髮無傷。

兩人為了閃避該名女子，最後失控從高處衝進樹林中，而這恐怖奪命的瞬間全被記錄下來。大家紛紛譴責該名女子，認為她應該要為這一死一傷負起責任。(影片/取自Игорь Снисаренко youtube)

在該名教練死亡後，他的同事將事發當時的影片上傳。不少人在看完影片後，非常生氣，他們認為是這個「笨女孩」害死了那名教練，也有人怒道「有時間尖叫，怎麼不趕緊敢改變方向？」

(中時電子報)