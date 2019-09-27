很多人隨身攜帶標榜能抗菌的「乾洗手」，認為輕鬆一抹就有強大保護力，但一項日本研究最新發現，如果要殺死流感病毒，直接用自來水加肥皂洗手30秒，效果還比較好。

以酒精為主要成分的乾洗手，體積輕巧、攜帶方便，確實是很方便的產品，過去也有不少研究證實乾洗手的殺菌效果，但假使要對抗流感病毒，效率可能比不上傳統的清水和肥皂。

日本京都府立大學一項新研究發現，在水龍頭下以肥皂洗手30秒，就能殺死流感病毒，反而使用乾洗手，病毒在2分鐘後還繼續存活，受試者甚至得持續以乾洗手搓揉4分鐘，才能完全殺死病毒。

為什麼和過去的研究結果相反？

這次的日本研究頗讓外界意外，因為過去已有多份研究證實，以酒精為主成分的乾洗手，抗菌效果確實非常不錯，有的研究更認為優於肥皂和清水。

雖然酒精的殺菌效果不錯，但只能在特定狀態下才可消滅部份病毒。且過去的研究許多都以實驗室樣本為主，這次日本研究團隊希望模擬病毒在實際生活傳播的狀態，因此從直接從流感病人的鼻涕、痰等黏液中取得病毒樣本，並找來10位受試者，將樣本塗在他們的指尖，所以樣本在受試者身上仍是潮濕狀態，和過去研究所使用的乾燥樣本大不相同。

日本研究人員發現，厚厚的黏液覆蓋住病毒，讓乾洗手無法有效發揮作用，所以殺死病毒的速度，不如直接在水龍頭下洗手來得快。研究人員另外也做了對照實驗，發現樣本乾燥後再塗到受試者指尖，乾洗手就能在30秒內殺死流感病毒。

正確洗手抗流感病毒

雖然只要在黏液乾燥後使用，乾洗手的功效一樣強大，但這不太符合現實生活狀態，因為一般病毒的傳染途徑，就是經過來自口鼻的潮濕飛沫。而研究證實，在水龍頭下以肥皂洗手30秒，不論病毒是乾燥或潮濕，殺死病毒的效果都一樣好，所以與其依賴乾洗手，不如學習正確的洗手方式，可依循以下步驟：

學習正確的洗手方式，對抗病毒的效果會比乾洗手來得好。（圖片來源：pixabay）

1.以自來水將雙手打濕，抹肥皂、搓揉起泡。

2.徹底清潔手掌、手背、手指、指尖、指甲縫等各部位。

3.再持續搓揉約20秒。

4.開水龍頭，洗淨泡沫，最後以乾毛巾擦乾水分或自然風乾。

乾洗手雖然方便，但不應完全取代傳統清潔方式，只要勤洗手，不需要額外花錢購買其他產品，肥皂和清水就是最佳抗病毒工具。

資料來源：CNN、Daily Mail

延伸閱讀：

(中時電子報)