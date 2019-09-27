網友留言。（圖/網路）

網友留言。（圖/網路）

「呱吉」、台北市議員邱威傑在大港開唱舞台上爆粗口，高雄市長韓國瑜昨表示，「怎會如此粗俗、下流不堪？」邱威傑則回應，「任何人對文化表演做出主觀的陳述內容，都是個人的自由」還說「大港開唱毫無文化價值，是不正確指控」。對此，網友怒了，紛留言罵翻呱吉。

高雄市長韓國瑜昨赴市議會備詢，在看完台北市議員邱威傑在大港開唱上登台的影片後表示，「怎會如此粗俗、下流不堪？」邱威傑回應說，任何人對文化表演做出主觀的陳述內容都是個人的自由，他認為大港開唱對高雄的價值意義非凡，能在高雄屹立幾十年，對台灣音樂產業意義也很大，國民黨只想透過政治操作，降低大港開唱的高雄價值，提升韓國瑜低迷聲量。

對此，網友怒了，紛留言大罵特罵呱吉，連蔡蘇都中槍，網友留言如下:「這無關政治好嗎？」、「簡直就是睜眼說瞎話，丟人現眼自取其辱，不信！」、「人一綠什麼渣都是理由⋯」、「罵粗話、三字經叫藝術，這是什麼鬼」、「蔡蘇兩可能也喜歡這口」。

另有網友分享呱吉在大港開唱的影片說，「這是台灣人的文化？」、「怎麼不全體樂隊台上表演活春宮？」。

(中時電子報)