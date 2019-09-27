麥當勞的「豬肉滿福堡加蛋」是店內招牌之一，深受民眾喜愛，甚至公認是麥當勞早餐最好吃的一款，簡單的麵包皮、肉跟蛋，就創造出一個經典的漢堡，饕客形容「肉香蛋嫩麵包有嚼勁」，擄獲許多人的味蕾。它到底有什麼魔力？網友曝豬肉滿福堡好吃的關鍵在它的「蛋」。

有網友認為，滿福堡好吃在於「滿福堡」本身，「好吃在滿福堡，是義美的，好市多有賣」。不過似乎並沒那麼簡單，有人表示，「有的早餐店也有賣滿福堡，但不知道為什麼就是沒有麥當勞的好吃」，麵包應該只佔一部分，饕客網友就點破問題，直搗核心就在於麥當勞的「蛋」。

饕客形容豬肉滿福堡「肉香蛋嫩麵包有嚼勁」，擄獲許多人的味蕾。（摘自麥當勞官網）

據網友透露，麥當勞的蛋，和外面早餐店的差別，在於「煎臺」。麥當勞的蛋有專門的煎臺；而其他早餐店肉和蛋都共用同一個煎臺，因此麥當勞的蛋吃起來味道香甜且清爽，能夠中和滿福堡的肉或類似較鹹的肉排，不像早餐店的蛋變得超油膩。「靠蛋在撐，抽掉蛋整個變難吃」。

不過還是有肉排的支持者，「只有肉好吃」、「關鍵是滿福堡皮跟肉的交融口感」，也有網友酸說「真的很鹹，一餐補足整天的鈉」。不管如何，豬肉滿福堡的美味，深深烙印在大家心中，早已被眾多愛好者擁護「真希望能全天販售」、「無敵豬肉滿福堡加蛋那個噴汁。是不是也快流口水了？快找一天早晨，到麥當勞刷一整排漢堡吧！

(中時電子報)