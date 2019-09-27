這道「慈禧青方餃」以臭豆腐為主並將其香氣包入水餃裡，相傳曾作為御膳小菜送往宮廷，因受到慈禧太后的喜愛而獲名。（馮惠宜攝）

「西安金魚餃」打破了傳統元寶外型一上桌就呈現修尾輕搖、栩栩如生的金魚形狀。（馮惠宜攝）

主打「中華料理」的裕元花園酒店？園鮑魚中餐廳，近日推出四款失傳已久的清宮港點「慈禧青方餃」、「四喜蒸餃」、「西安金魚餃」、「天津蔥油餅」，相傳這四道料理是慈禧太后最愛呢！

其中，曾作為御膳小菜送往宮廷，因受到慈禧太后的喜愛，親賜名御青方的「慈禧青方餃」以臭豆腐為主並將其香氣包入水餃裡，搭配黃金比例的豬肉，用特調醬汁調為而成，保留調內餡的手勁是最重要的關鍵，攪拌均勻後再加入頂級花椒油，豬肉鮮甜，口感濃郁，尾韻帶著久久不散的香氣。

顏值最高的「四喜蒸餃」取自台灣在地四種食材、東港鮮蝦、嘉義蘆筍、雞籠蝦卵、雲林花菇整體視覺呈現紅、黃、黑、青包在餃子四角，以示喜慶。

「西安金魚餃」打破了傳統元寶外型一上桌就呈現修尾輕搖、栩栩如生的金魚形狀，晶瑩剔透，餡成鮮香，筷子一夾起就像靈動的小金魚活靈活現。

「天津蔥油餅」外皮酥脆，內瓤柔嫩，蔥香透鼻，因其形似螺旋也叫油旋餅，承自北方老鄉的好滋味，層層酥脆、香氣撲鼻。

主廚洪宏坤表示，這次希望藉由滿清盛世中宮廷的膳點以文化上桌，為中式美食饕客們呈現富有宮廷傳承的珍饈菜餚，相信能深受各界名流喜愛。

(中時 )