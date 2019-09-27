楠西密枝社區28日將舉辦「2019覓密居集－密枝極限越野挑戰賽暨農產品展售嘉年華」，邀大家一起來尋寶。（密枝社區提供／劉秀芬台南傳真）

楠西密枝社區規畫8個特色尋寶蓋章點，邀民眾一起來尋寶。（密枝社區提供／劉秀芬台南傳真）

楠西密枝社區規畫8個特色尋寶蓋章點，包括古早土角厝、古井、龍眼窯、楠西澤蟹發現點等。（劉秀芬攝）

楠西密枝社區規畫8個特色尋寶蓋章點，包括古早土角厝、古井、龍眼窯、楠西澤蟹發現點等。（劉秀芬攝）

楠西密枝社區農產嘉年華 部落健走尋寶換好禮

台南市楠西區密枝里位於曾文水庫自來水水質水量保護區，居民以種植芒果、龍眼、香蕉、火龍果、芭樂、蜜棗為多，尤其楊桃聞名全台，還有豐富的里山生態，28日社區將舉辦農村再生成果展，更規畫健走尋寶活動，串聯部落8個特色景點，讓遊客集章換好禮，同時深入了解密枝產業、生態、歷史特色。

密枝社區發展協會總幹事陳鴻瀚表示，為展示社區農村再生成果，28日9點起將於楠西區密枝里順賢宮前廣場舉辦「2019覓密居集－密枝極限越野挑戰賽暨農產品展售嘉年華」，除了邀請附近社區來展示特色產品，還有楠西國小舞龍舞獅隊以及密枝傳統鼓班震撼演出，增添熱鬧氣氛。

密枝社區開發可追溯至明末屯兵時期，早年因交通不易，居民務農為主，自給自足，此次活動不僅展出社區農特產、聲名遠播的水果餐，婆婆媽媽也展現好手藝，推出炒麵、竹筍湯、肉粽等農村菜，要讓遊客吃飽飽有力氣趴趴走。

參加健走尋寶活動的遊客，可先報到領取集章單，社區規畫8個特色尋寶點，路線約兩公里，包括古早土角厝、古井、龍眼窯、楠西澤蟹發現點等等，走一圈就可以成為半個密枝通。

完成過半集章之遊客，可兌換密枝當地特色小點包仔粿與好禮摸彩資格。包仔粿相傳是從彰化員林傳入楠西，先將山茶葉、鼠鞠草泡水洗去苦汁，拌糖熬煮至黏稠，與糯米漿混和後做成外皮，包進豬肉、蝦米、菜脯、香菇等內餡，外層用乾香蕉葉包起來再去蒸煮。為推廣這項社區特色小吃，還將請遊客幫忙投票命名。

此外，活動前上社區「密枝起義-森果川」臉書填表報名，可於現場領取填表神祕好禮一份。

(中時 )