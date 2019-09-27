胰臟癌被視為棘手癌症，讓人聞之色變，國家衛生研究院於台南設立南部第一家癌症研究所細胞治療實驗室，昨天啟用，並與成大醫院簽約，雙方將進行細胞治療研究，成大醫學院院長沈延盛表示，2012年至2016年成大與國衛院攜手治療胰臟癌患者，1年存活率達43％多，成果顯著，未來，希望有機會讓胰臟癌成為可治療的慢性疾病。

去年9月衛福部公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（下稱特管辦法），此特管辦法已開放使用6項細胞治療技術在臨床治療病患，適用對象包括自體免疫細胞治療用於標準治療無效的癌症病人與實體癌末期病人；自體軟骨細胞移植用於膝關節軟骨缺損；自體脂肪幹細胞移植用於大面積燒傷及困難癒合傷口等。

鑑於南部相關資源不足，國衛院於台南院區建置符合GTP規範「細胞治療實驗室」，是國內少數符合人體細胞組織優良操作規範的實驗室，協助產業進行初期細胞產品研發，提升品質一致性及安全性，長遠來看，有助於推動未來於再生醫學研究、臨床應用及產業發展。

國衛院院長梁賡義昨天與成功大學校長蘇慧貞簽訂合作協定。國衛院表示，國內再生醫療正式從試驗階段，邁向細胞及基因治療產品研發，並可進一步使用在患者身上。

沈延盛指出，與國衛院雙方將以免疫樹突細胞治療胰臟癌的臨床試驗為起點，逐步擴大合作到治療皮膚疾病、困難癒合傷口、退化性神經疾病、眼睛及心血管疾病等。相信藉由結合國內2大重要醫療及研究機構的資源，可成功開發及推動新穎細胞治療技術、嘉惠病患。

沈延盛指出，過去癌症治療是殺死癌細胞，但仍有殘存者復發機率高，新的細胞治療是讓人體樹突細胞辨識癌細胞，再指揮T細胞殺死癌細胞，效果比殺癌細胞要好很多，但如何讓樹突細胞懂得辨識癌細胞，就要靠細胞培養，也是國衛院目前正研發的部分。

目前國衛院癌研所已與成大醫院合作進入癌症細胞治療臨床試驗規畫階段，期盼不久將來能發展出細胞或基因治療產品，並在台灣正式核准上市，邁向另一個重要里程碑，與國際並駕齊驅。

(中時 )