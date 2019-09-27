行政院長蘇貞昌27日在立院總質詢前，針對媒體詢問高雄市議會日前質詢卻用抽籤決定，蘇表示，怎麼樣的市長、怎麼樣的議會都是由選民選出來，最好能夠符合民意，能夠妥善運作，如果為了市長的方便，而用違反民主體制的運作，就比較不好。

(中時 )