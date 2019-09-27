回應高市議會 蘇貞昌：為市長方便違反民主 09:472019/09/27 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌27日到立院備詢。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌27日在立院總質詢前，針對媒體詢問高雄市議會日前質詢卻用抽籤決定，蘇表示，怎麼樣的市長、怎麼樣的議會都是由選民選出來，最好能夠符合民意，能夠妥善運作，如果為了市長的方便，而用違反民主體制的運作，就比較不好。 (中時 ) #市議會 #運作 #市長 #蘇貞昌 #高雄市議會 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔣乃辛生日退政壇 蘇貞昌及眾立委祝賀生日快樂 11:162019/09/24 政治 韓國瑜怒嗆蘇貞昌眼睛全盲 網友吵翻喊：燒起來了！ 15:092019/09/24 政治 蘇貞昌小時縣長獎未被搓掉 代表政府鞠躬謝謝老師 11:252019/09/25 生活 集體放棄質詢 民進黨放水護航蘇貞昌！ 11:462019/09/25 政治 對蘇、韓隔空交火有感！李天鐸一語電爆蔡政府 15:532019/09/25 政治 蘇貞昌稱紐辦出席聯合國是外交突破 介文汲：大言不慚 16:092019/09/25 政治 綠營質詢放水 當年蘇縣長免進議會 04:102019/09/26 政治要聞 《經濟》綠能產業發展，蘇貞昌：盼中央、地方雙贏 14:492019/09/26 財經 6都質詢比較表會說話 高市議會每人15分最強 16:492019/09/26 政治 忘記還是怕想起來？陳菊在議會待到5點多就離開 22:032019/09/26 政治 政治熱門新聞 東大生找到蔡論文證據？ 彭文正查詢後發現... - 政治 韓國瑜民調低 農會大老走訪民間給答案 - 政治 遭逼問為何對韓忠誠？韓粉一句話電爆 - 政治 不挺韓了？胡幼偉：我也有點迷惘 - 政治 蔡英文論文登國圖 網民喊：這不是肯德基 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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