氣象局表示，原位於關島附近海面的低氣壓已於昨晚8時增強為熱帶性低氣壓，未來有發展為輕度颱風的趨勢，短期內離台灣仍有一段距離，未來動向將持續注意。

氣象達人彭啟明也在個人臉書表示，今天的焦點應該是今年第18號颱風可能正式被命名，以下午到晚上機會最高。不過麻煩的是預期的太平洋高壓已有增強，西衝速度又快，要留意熱低壓或颱風接近台灣的距離有多少；和過去一天預測相比又偏西些，可能已接近宮古島。

彭啟明說，未來颱風直撲台灣的機會雖比較低，如果接近還是會有些影響。近年來，3天後的預測平均誤差約200公里，這種情形差100公里就差很多，對台灣的影響也就不一樣。

此外，受到東北風影響，今（27）日宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣平地有局部豪雨或大豪雨。基隆北海岸、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，須注意瞬間大雨及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

上午氣象局已對宜蘭山區的南澳鄉、大同鄉發布超大豪雨特報，宜蘭縣平地發布大豪雨特報；對基隆市全部與新北市山區、台北市山區發布大雨特報。

(中時 )