苗栗縣議員曾玟學昨日針對縣長施政報告的議程，發文大酸縣長徐耀昌是為了午宴，所以質詢首日只到中午就結束，引起徐不滿痛批曾是小王八蛋，針對徐爆粗口辱罵，有議員發文呼籲他要公開道歉，27日徐受訪時回應「我為什麼要道歉？」、「不然你叫他去告我啊」，回嗆議程採多數決，不是他說的算。

徐耀昌27日上午於苗栗市慰訪人瑞，被問到昨日爆粗口辱罵議員，他態度強硬，徐表示，沒什麼好講，一天到晚想要搏版面，呼籲曾玟學做民意代表要尊重議會，回嗆「不是說你要求我縣長，你要怎樣縣長都要配合，我也有我的事」，徐指出議程安排採多數決，不是他說得算。

不過縣長昨日發言，有議員認為已涉嫌公然侮辱，呼籲徐耀昌應向曾玟學公開道歉，徐耀昌表示，（曾玟學）年紀輕輕的要懂得禮貌，連議會、議長都批評，這不應該有的作為，私底下跟朋友聊天，我不認同他，但每個議員都有他的自主權，不然你要他去告我，大家互相尊重而已。

(中時 )