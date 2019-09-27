嘗「崑濱伯」百萬冠軍米、穿大紅禮服搭牛車，菁寮嫁妝街尋「俗女」陳嘉玲成長足跡！彷彿時光凍結在民國70年代，古早中藥鋪、古董鐘錶店，香火鼎盛廟宇、綠色稻禾隨風搖曳！秋高氣爽來台南後壁找俗女，無米樂社區看純樸農村，之後再繞到新營品日式古宅，遙想俗女怎相親，走進小鎮尋復古，感受溫暖人情味。

「陳嘉玲的家在哪裡？」，台劇《俗女養成記》播出以來回響熱烈，劇中場景古早風光都出現在台南拍攝，其中今年入圍經典小鎮的後壁區就有多處場景在這取景。台南市政府觀光旅遊局也與文化局也製作景點導覽地圖，讓遊客按圖索驥，一起來追劇中主角陳嘉玲在台南的養成足跡。

女主角陳嘉玲住家位菁寮老街上的「金德興藥舖」，這幢建築清可是國家三級古蹟，迄今已逾240年歷史。街屋型式＋閣樓建築融合台灣傳統建築的早期風格與日據時期時尚。大門口還有石椅，歡迎大家來這擺出俗女招牌坐姿打卡！也別忘了走進屋內，看看古早味藥罐、藥材怎用銅秤量多寡！小嘉玲窩在阿嬤房間撒嬌，民國風格家具品復古。

菁寮老街雖是一條日治時期保留下的街道，雖短短不到200公尺，一磚一瓦仍保留原汁原味的真實風貌。街上可一次買齊辦好所有結婚用品，因而有「嫁妝街」別稱。百年歷史的「瑞榮鐘錶店」藏有各國的古董鐘錶，滴搭聲作響，規律節奏彷彿優雅行板奏出菁寮動人樂章。話說俗女劇中男主角政見發表會場景的「魚寮靈殿宮」、小嘉玲就讀的國小則是現今的「樹人國小」也是粉絲不可錯過場景。

在俗女結尾中，陳嘉玲買了傳說中的鬼屋，在窗戶前刷油漆想要在這「從新開始」！這座鬼屋其實不陰森，但藏身在茂密草叢間更顯神秘感。鬼屋前是菁寮後廓的「24節氣步道」，這裡有以24節氣意向打造的馬賽克拼貼壁畫，逗趣又可愛。大熱天如懶得走路，也能租借牛車逛大街。如想要玩Cosplay，這也有傳統大紅色喜服可租借，來場熱鬧的農村婚禮。

逛累了，不妨來到鄰近的「富貴食堂」吃午餐，這裡品嚐古早農家的「割稻飯」。因以前農民間互相幫忙割稻，然這些人都沒有收工資，故割稻完會用扁擔把簡單飯菜挑到田裡，讓大家一同享用，以慰勞割稻人員辛勞。「割稻飯」菜色每天不一樣，依據當季時令現炒現煮，然超好下飯，也吃得到濃濃人情味。

其實後壁的稻米可是全國知名，2004年紀錄片《無米樂》，即是描述崑濱伯與菁寮社區的生活，訴說台灣農民面臨農業轉型挑戰！來後壁旅遊，也別忘了欣賞田野美景，夏天碧綠如畫，秋天收割金黃耀眼。也抽空來老街拜訪笑容可掬的「崑濱伯」，聽聽他百萬冠軍米的故事。

事實上，《俗女養成記》取景遍布大台南，劇中陳嘉玲與小學同學蔡永森相親的場景則是在新營區「三一宅藝空間」。這棟日治時期的木造古宅古色古香，2017年重新修復，現主要為推廣茶文化的藝文空間，坐在榻榻米上望著日式庭園品茗吃和果子、蛋糕等，感受到難得的雅致與寧靜。話說男女主角在此相親，品嚐的可不是點心，而是烤雞腿，想要重現經典場景，可事先詢問店家是否有準備，是「可欲不可求」的美味。

「對你而言，快樂是什麼？你有想過自己10年後會是什麼樣子嗎？」俗女陳嘉玲大哉問！暫且放下工作壓力，給自己一趟樂活之旅吧！跟著俗女暢遊後壁小鎮，除觀旅局的推薦行程和地圖可參考，台南市交通局也規劃「俗女養成記接駁專車」往返嘉義高鐵站至菁寮，9月21日起開行到年底，平日行駛6班次、假日行駛10班次，今年就跟「俗女」一同遊台南！

(中時電子報)