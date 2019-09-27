向來對韓國瑜選情有密切觀察的文化大學新聞系主任胡幼偉今天在社群媒體罕見貼出一篇連他自己也不確定該寫的文章，他說韓的選戰策略欠缺持續升溫的動力，聲勢似乎停滯。

胡幼偉在這篇「我也有點迷惘」的文章說，寫「韓文」到現在，將近三十萬字。有人很客氣，稱他為「韓國瑜專家」；他卻不敢高興，甚至有點迷惘，因為，在競選高雄市長時，老韓頻頻出招，花樣不少，他也在旁觀察分析得不亦樂乎。這些景象，大家都還記憶猶新、耳熟能詳，最後老韓終於炒熱行情，捲起千堆雪，漂亮翻轉高雄。

胡幼偉表示，但從通過初選考驗而開始競選總統後，卻常常感覺，做為總統候選人，除了繼續被攻擊而反撃，韓的競選團隊好像「花樣」變少了！除了三重大造勢、周末參拜各地宮廟，以及每周四的與國政顧問座談直播外，連他這個每天必定觀察老韓動向的「專家」，竟也想不起來，還有什麼競選策略，在持續讓老韓選情升溫，營造勝選氣勢？現在卻有點「皇帝不急、急死太監」的焦慮！

胡幼偉指出，怎麼會變成這樣？這是他最近一直在思考的問題。他一直建議，韓和年輕選民多聊聊天，開直播，讓青年朋友們知道，韓確實關心他們的前途，也有具體方案，可以幫助年輕人實現夢想。韓也可以召募對政治工作有興趣的一批年輕人，加入北、高競選辦公室，讓他們的活力與創意，成為一股強勁的競選動力。

胡幼偉並說，他也數度建議，增加對庶民意見領袖的授權與支援，讓強強滾大哥等龍虎大將，分頭前往基層各地，再掀韓流高潮！數月前，他看出韓已分身乏術，過於疲累，便建議將競選文宣的設計與執行，至少部分委由專業又有豐富經驗的政治公關公司辦事。他還建議，韓要提出「人民有錢」，以及「照顧苦人」的具體政策，以及相關的配套行程，強化競選主軸的宣傳效果。

胡幼偉自問，如果他真的是「專家」，該建議的，他都建議過不只ㄧ次了。但除了「非常感謝」或「一定轉達」的回應外，眼看時間一天天一周周過去，他看到的是，沒有更積極的動作，沒有更新的競選行銷花樣，熱度沒有升高，聲勢似乎停滯。除了迷惘，他真的也不了解為什麼會變成這樣。也許，他不該寫這篇文章。因為他畢竟不是韓競辦的成員。不在其位，本不應多言。

胡幼偉說，他只是希望，並再次建議，韓的競選，其實可以更積極ㄧ點、更熱鬧一點、更主動一點、更活潑一點、更感人一點，把聲勢更抬高一點！時間真的剩下不多了。他想起以前看大陸劇「水滸」時的那首主題曲中的兩句猛辭兒：該出手時就出手，風風火火到九州！老韓，加把勁吧！您老不是皇帝，韓粉們也不想做急死的太監啊！

(中時 )