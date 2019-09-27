效力火腿的王柏融頂著在台灣連續2年四割男，以及4年86轟的耀眼成績挑戰日職，不過首年卻以黯淡成績收場，如今日本媒體爆料，其實王柏融在8月因被千賀滉大觸身球擊中，導致左腳背挫傷，不過卻自認無礙因此隱瞞傷勢。自此之後王柏融成績直直落，日媒甚至猜測王柏融的傷會影響到他12強的參賽。

王柏融因在守備時滑接導致右肩挫傷，在二軍休養一個月後，直到8月10日才重返一軍，他當天前3打席有1支安打、2次保送，狀況不差，第4打席面對軟銀王牌千賀滉大時，遭到觸身球砸到左腳背，隨後就被換下場。王柏融後來連3戰休息，14日重返先發5打數沒有安打，接著便陷入大低潮。

根據日媒《日刊體育》報導，王柏融提前退場至醫院檢查，結果為瘀傷，不過之後就一直有疼痛感，且當時是火腿拚戰績的重要時刻，王柏融自認當時手感不錯，因此隱瞞傷勢帶傷上陣，沒有告知球團實際情形。

王柏融卻自此之後失去打擊平衡，表現也受到影響，8月份出賽12場比賽，打擊僅1成50，到了9月也沒有好轉，7場比賽13打數僅擠出1支安打，打擊率甚至不到1成，王柏融於9月24日下放二軍，黯然結束日職首年。

而日媒認為骨頭挫傷嚴重的甚至要數個月才能痊癒，目前王柏融傷勢不明朗，雖然王柏融有入選11月的世界12強棒球賽中華隊60人名單，不過因為這次的傷勢導致打擊崩盤，即使他個人有意願、火腿也放人，不過是否能參賽也出現變數。

(中時電子報)