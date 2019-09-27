大陸官媒新華網27日發表國際時評，哀悼法國時間26日溘然長逝，享年86歲的法國前總統席哈克指出，他是一位讓中國人倍感熟悉和親切的法國政治家。在歐洲一體化陷入彷徨、美國單邊主義越發凸顯的當下，撫今追昔，席哈克對於國際政治與全球事務的戰略思考和抉擇，無疑具有很強的啟示意義。

國際時評指出，席哈克是陸法關係「黃金十年」的宣導者和創造者之一，1995年第一次當選法國總統後，就以政治家的戰略眼光推動陸法關係快速發展。2004年，陸法建立全面戰略夥伴關係，陸法雙邊交往進入全新階段。

時評稱，席哈克執政期間，陸法兩國雙邊貿易額快速增長，兩國在航空、核能、鐵路運輸等多個領域的合作都取得了突破性的進展。席哈克倡議的陸法文化年，創造了陸法歷史上全新的文化交流模式。

文章稱，席哈克一生對中國文化的鍾情尤其令人印象深刻。據瞭解他的大陸外交官介紹，席哈克能背李白、杜甫的一些詩篇，甚至能準確判斷中國青銅器的歷史年代。「不看金字塔不算真正到過埃及，不看秦俑不算真的到過中國」這一金句就來自席哈克。

席哈克曾在新華社專訪時說：「西方對中國的政治和社會發展、中國經濟增長所產生的生態問題以及中國在國際上的政治地位有所顧慮。但我本人卻對中國充滿信心。我認為中國是有著悠久文明歷史的國家，其經驗足以幫助其建立實現和諧發展的理念和價值觀，在世界舞台上長期承擔自己的責任。我還認為中國的復興將為世界文化帶來新的創造活力，並豐富世界文化。」

席哈克曾以極具個人魅力的方式擔任法國總統長達12年。他既繼承了戴高樂主義獨立自主的外交精神，又堅定支持歐洲一體化，是追逐「歐洲夢」的代表人物。同時，他還大力宣導世界多極化與多邊主義，是一位具有戰略眼光的政治家。正因如此，法國媒體評價他是「法國在世界舞台上的傑出代表」。

時評說，席哈克令人津津樂道的政治決斷之一，就是反對美國主導的伊拉克戰爭。在他的帶領下，法國攜手德國頂住美國壓力，走在反戰前列。戰爭爆發一年後，他預言，伊拉克戰爭會導致恐怖活動加劇，讓世界變得更加危險。後來事實證明，席哈克的警告十分正確。

(中時 )