北市1名結婚23年的陳姓人妻，在車上發現一根長頭髮，後來覺得可疑的事越來越多，經查看行車紀錄器，竟看到丈與王姓小三長達幾１０分鐘的「車震」畫面，以及２人性交後的對話「這次比較久喔」、「撐了幾１０分鐘」，氣的陳女堅持離婚，並提告求償３千萬元。

據「東森新聞雲」報導，陳夫對妻子質疑的車上１根長髮，推說是「女兒的」，但女兒當時早已出國留學，陳女雖半信半疑卻沒多想。後來丈夫明明說去A地，卻寄來當天在B地的罰單；說去比賽，打去球場卻說沒賽事。

陳女懷疑查看行車紀錄器，竟看到丈夫與小三車震畫面與對話，發現丈夫當天談話後，帶著小三去泡湯，2人不僅在車上討論如何因應陳女查勤「車鑰匙有收好嗎？」、「我現在出門，都會確定陳女有沒有跟蹤」，更於回程時討論在床上的表現，「今天比較久喔」、「撐了幾１０分鐘」，讓陳女崩潰提告。

陳女怒告丈夫與小三妨害家庭，同時求償３千萬元，但北院昨（２６）開庭時，陳男提出1200萬元離婚條件，遭陳女秒拒絕，陳女決定堅持告到底，擇期再審。

(中時電子報)