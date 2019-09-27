「有其父必有其子」，其實透過長期共同生活的潛移默化，什麼樣個性的父母，容易培養出類似個性的孩子，或許一點也不奇怪，在台北市立動物園，也能觀察到這樣的情形喔！從動物們哺育下一代的行為裡，保育員常會發現，爸媽個性上的差異，或是非親生爸媽照養，都對下一代有相當程度的影響。話說貓熊「圓仔」就比較像媽媽「圓圓」！而小狐獴的個性也像媽媽，有些易緊張，有些則是不拘小節。

狐獴媽媽「姆姆」比較隨興、不拘小節；隨興媽媽的小孩，則在各種環境下都很放鬆自在。（台北市立動物園提供）

由於牽涉到動物媽媽自己照顧和人工哺育衍生的差別，難免讓不得不介入人工哺育的保育員們，必須隨時戰戰兢兢，希望人工哺育的幼崽在狀態穩定後，能夠儘早回到媽媽身邊，或是順利回歸群體生活!

歐亞水獺「大金」、「小金」當初送來園裡時，還是剛出生的小Baby，連眼睛都還沒睜開。（台北市立動物園提供）

每隻新生個體都像是一張白紙，家庭教育是型塑其個性與行為表現的重要關鍵。以大貓熊來說，媽媽「圓圓」比較謹慎精明，爸爸「團團」則比較憨厚老實，牠們的下一代「圓仔」是由媽媽帶大的，無論在食材挑選、口味喜好上都比較像媽媽。兒童動物區的狐獴家族也有明顯的對照組，不同的家族裡有兩隻育有下一代的狐獴媽媽─「泰芙」和「姆姆」，「泰芙」性格容易緊張，而「姆姆」比較隨興、不拘小節，緊張型媽媽帶大的小孩，個性也容易緊張；隨興媽媽的小孩，則在各種環境下都很放鬆自在。

狐獴媽媽「泰芙」性格容易緊張，緊張型媽媽帶大的小孩，個性也容易緊張。（台北市立動物園提供）

另外，在台灣動物區的歐亞水獺「大金」、「小金」兄弟和「金莎」，牠們在不同年齡期，透過林務局救傷收容計畫來到動物園，個性也有很明顯的差異。「大金」、「小金」當初送來園裡時，還是剛出生的小Baby，連眼睛都還沒睜開，在人工哺育下長大的牠們與人較親近，對環境的警戒意識不高；另一隻小水獺「金莎」曾被媽媽帶過，對人就相對較為警戒，自我保護的能力也相對比較強。現在「金莎」當媽之後自己帶孩子，無論是「浯優」、「浯綠」或是「青嶼」，性格都比較像媽媽，小心謹慎對人也較為警戒。

每隻新生個體都像是一張白紙，家庭教育是型塑其個性與行為表現的重要關鍵（歐亞水獺）。（台北市立動物園提供）

動物園內有部分新生個體，因為媽媽比較沒有奶水或缺乏照養經驗，保育員為了讓新生個體有機會存活，不得不採取人工哺育方式，也總希望在個體穩定後，就能讓牠們回到媽媽身邊，儘可能減少保育員與牠們接觸，讓動物回歸原本該有的行為模式，才更能獨立或融入群體生活，避免動物產生不必要的印記，以為人類都是牠的同類，反而失去該有的「野性」。

家庭教育很重要，親子個性一個樣。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)