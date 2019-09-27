順天環匯酒店9月28、29二天，精品酒店雙日入住率均達100％。（馮惠宜攝）

台中迎接棒球狂潮，本周末28日、29日隆重登場的彭政閔（恰恰）引退賽，將於洲際棒球場開打也再度掀起全台棒球狂潮，不但台中市長盧秀燕搶著進場當球迷，據悉總統蔡英文也可能現身觀眾席，龐大粉絲效應也一舉塞爆台中飯店業！

這場恰恰最終引退賽，預期將吸引多達四萬名球迷湧入台中，預估住房需求超過5000間，不少飯店更被塞爆，住房率達百分之百！

國際、星級酒店表現十分不俗，如林酒店、日月千禧與長榮酒店入住率平均為71.5~77.5％之間，總計林酒店、長榮、日月千禧與順天環匯酒店共四間飯店週五、六、日三晚入住房間數逼近3000間，住房業績上看1250萬元！

其中，搶先台中飯店業，率先推出「引退前夜豪華客房專案」的順天環匯酒店，928、929二天，精品酒店雙日入住率均達100％，酒店式豪華行政公寓樓層的入住率，週六也高達90％！業者表示：相較中秋連假，業績成長近25-30％。

而順天環匯酒店也特別於9月29日上午舉辦粉絲見面會，邀請球星周思齊與大師好朋友謝文憲、許景泰、許皓宜等人一同吃早餐、喝咖啡，並搭配專屬住房優惠，也再度吸引眾多球迷、粉絲入住，目前全數專案房均已秒殺一空。

(中時 )