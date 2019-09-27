下載「浪漫客App」，登錄身分證字號、手機號碼及戶籍地等基本資訊，通過手機簡訊驗證，即可獲得一組新臺幣600元的電子旅遊券。（摘自客委會）

各位親愛的朋友們，您們已經申請好了嗎？秋旅補助開跑，9/25起即可開始領取600元的電子消費券了。

客家委員會配合行政院擴大秋冬國旅第二波加碼，推出「369浪漫客庄秋冬遊」電子旅遊券促銷方案，凡本國國民至客庄自由行均可申請使用。遊客只要至客委會全球資訊網下載「浪漫客App」，登錄身分證字號、手機號碼及戶籍地等基本資訊，通過手機簡訊驗證，即可獲得一組新臺幣600元的電子旅遊券。

記得持身分證明文件（身份證、健保卡或駕照等）至全臺11縣市70個客家文化重點發展區貼有「𠊎講客-客庄友善店家」標章之優良餐廳、商店等即可消費抵用。

本次電子消費券一組包含6張100元面額的QR code，消費每滿100元可折抵1張，最高可一次折抵600元，也可以分次、不同店家折抵，但不得兌換現金或找零；同時也開放國際觀光旅遊團客，可透過旅行社業者統一申請，憑券至客庄餐廳享用客家料理每一身分證限領取一次。

本次加碼預計發出10萬份電子消費券，預估可帶動近3億元的觀光產值。9月25日起開放申請，使用期限到12月31日止。

(中時電子報)