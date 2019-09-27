台中市新聞局長黃國瑋（右）、環保局長吳志超27日表示，中火將成汙染巨獸！中台灣的心聲要被大家知道。（盧金足攝）

台中市府憂心，如果再增加兩部燃氣機組，最大發電容量恐將增加至7500MW（百萬瓦），恐成世界最大火力電廠。（黃國峰攝）

台中市府針表示，對汙染源「直接開罰、加重處罰」，誓讓台中市重現藍天。（盧金足攝）

台中市政府硬起來！環保署10月1日將針對中火新建兩部燃氣機組計畫舉行環評專案小組第4次初審會議，台中火力發電廠恐將成全世界最大火力發電廠，中台灣民眾又要為用肺發電付出更多健康代價。市府27日表達強烈抗議，強力要求兩大原則，一是減煤4成，生煤用量降至歷年最低1104萬噸，二是汰舊換新，如新增2部燃氣機組，至少4部燃煤機組需立即除役或拆除，「兩原則沒解決，絕不妥協」。

「中火將成汙染巨獸！中台灣的心聲要被大家知道！」台中市長盧秀燕上任後打擊空汙祭出霹靂手段，至今累計開罰金額已達3000萬元，空品不良天數較去年同期減少4成，空汙季即將來臨，市府針對汙染源「直接開罰、加重處罰」，誓讓台中市重現藍天。

環保局長吳志超強調，中火占台中的汙染源高達15％，中南部空汙問題勢必更加嚴峻，中火是世界第四大火力電廠，目前最大發電容量約5500MW（百萬瓦），如果再增加兩部燃氣機組，最大發電容量恐將增加至7500MW（百萬瓦），恐成世界最大火力電廠。

吳志超指出，行政院環保署10月1日將針對中火新建燃氣機組計畫召開環評專案小組第4次初審會議，市府將派員出席嚴正抗議，並重申兩大原則，第一，市府將藉今年底中火10張許可證展延審查時機，將生煤自治條例規定載入許可證中，據此要求中火生煤用量從近年最高的1839萬公噸降至僅1104萬噸，符合生煤自治條例所規定的4年減4成。

第二，若中火未來增設2部燃氣機組，在新燃氣機組運轉前，要將等同發電量的4部燃煤機組除役或拆除，達成市府所要求的汰舊換新，絕不接受燃煤機組改備用的選項。

新聞局長黃國瑋抨擊，中火是台中空汙最嚴重的固定汙染源，目前尚未實現減煤4成，也未完成燃煤機組汰舊換新，不肯承諾除役老舊燃煤機組，竟又規劃新增2部燃氣機組，市府表達強烈不滿，除非中火做到「減煤4成、汰舊換新」兩大原則，否則市府絕對說NO！

環保局強調，市府改善中火汙染的決心相當堅定，將透過環評審查會議持續發聲，要求台電公司將老舊機組提早除役納為承諾事項，否則絕不妥協，全力捍衛市民健康。

(中時 )