高雄市長韓國瑜近期赴市議會備詢，但因總統民調低瀰，讓不少支持者擔憂選情。而資深媒體人、立場黑韓的民嘴黃創夏昨竟在政論節目稱，軍公教將出現前所未有的投票行為，這個死亡線是什麼？即「含淚投票給蔡英文」，但此話一出，讓網友紛紛痛批「放屁」。

黃創夏在昨(26日)政論節目《關鍵時刻》稱，因為韓國瑜太恐怖，所以軍公教將出現前所未有的投票行為「含淚投票2.0」，也就是寧願投票給他們最痛恨的蔡英文。

他接著說，「韓國瑜最恐怖的是，除了韓粉之外真正的鐵桿部隊開始轉身離去。這個死亡線是什麼？就是軍公教跑了！軍公教對蔡英文還是生氣，可是含淚投票，會變成另一種新的投票行為」。

相關談話被轉傳到批踢踢網路論壇，網友紛紛痛批「放狗屁啦」、「這點不可能，幻想」、「小菸不知道餵這些媒體吃什麼，黑的都能說成白的，太神奇」、「投給蔡的根本是瘋了」、「不可能啦」、「沒那麼誇張啦」、「恐怖在哪，說出來啊」、「綠媒又在妄想」、「不可能投蔡」、「我家長輩還是要投韓」。

(中時電子報)