國民黨總統候選人韓國瑜面臨聲勢危機，各家民調屢屢下滑，黨內整合、副手人選也不甚樂觀。就連獲稱「韓國瑜專家」、「第一大韓粉」的前行政院發言人、傳播學者胡幼偉，都自抒「我也有點迷惘」，感嘆韓的競選花樣變少，熱度與聲勢更似乎停滯。

胡幼偉在部落格發表《我也有點迷惘》，表示有人很客氣稱呼他「韓國瑜專家」，他卻不敢高興，甚至有點迷惘，因為韓國瑜除了各地造勢、週週拜廟，以及每週四的國政顧問座談直播外，「花樣」變少了！甚至就連他這位「韓國瑜專家」，都想不出，還有什麼辦法能讓韓的選情加溫。

胡幼偉感嘆，現在深切感受到「皇帝不急、急死太監」的焦慮！究竟怎麼會變成這樣，連他自己也一直在思考。目前想到的2大重點，就是年輕選民跟庶民領袖。例如能多和年輕人開直播聊聊天，更提出具體方案，讓年輕人知道韓真心關注他們的前途，還有招募並栽培對政治有興趣的青年成為子弟兵；增加對庶民意見領袖的授權與支援，讓強強滾大哥分頭前往基層各地，再掀韓流高潮！

不僅如此，胡幼偉坦言：「數月前，我看出韓已分身乏數，過於疲累，便建議將競選文宣的設計與執行，至少部分委由專業又有豐富經驗的政治公關公司辦事。」然而一腔熱血付出後，得到的回覆往往只有「非常感謝」或「一定轉達」，隨著時間一天天過去，沒看到任何改變，聲勢也只有停滯。

胡幼偉傷感道：「除了迷惘，我真的也不了解為什麼會變成這樣。 也許，我不該寫這篇文章。因為我畢竟不是韓競辦的成員。不在其位，本不應多言。 我只是希望，並再次建議，韓的競選，其實可以更積極ㄧ點、更熱鬧一點、更主動一點、更活潑一點、更感人一點，把聲勢更抬高一點！」

文章一出，獲韓粉熱烈迴響，紛紛回應：「肺腑之言，讚！」「胡老師感謝您」、「你的建議真的很好，期望韓團隊能採用，加油」、「真的，年輕族群這一塊真的要加強」、「對，老師說得對，要改進的一定要改進，不要老是在韓面前拍馬屁，這樣會害了選情的！我現在什麼都不看， 電視、手機都不看，新聞太黑了！高雄選舉的時候天天看」。

(中時電子報)