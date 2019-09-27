7旬老賊偷黃金地震包，肚臍章露陷。（廖素慧攝）

年近7旬王姓嫌犯闖空門，偷走嘉義市蔡姓婦人的「黃金地震包」裡的金飾、定存等財物共約80萬元，警方北上逮捕王嫌，一枚「發財」肚臍印章露餡，他百口莫辯，竟嗆警說「挖是你阿公啦」，全案依竊盜罪嫌送地檢署偵辦。

蔡姓婦人住嘉義市某棟公寓的蔡姓婦人，有防震逃生觀念，將房子地契、定存、保單、金飾等貴重物品放在地震救難包，方便逃生，但本月10日她外出返家後，發現臥室裡的地震逃生包被竊走。

警方調查，蔡姓上午外出上班，1名男竊嫌趁機利用工具破壞住屋大門門鎖後闖入翻箱倒櫃搜刮財物，當時蔡婦的女兒在房間睡覺，有聽聞怪異聲音，卻不疑有他繼續睡覺，才保住自身安全。

嘉義市警一分局成立專案小組，調閱沿線監視器，發現竊嫌竊得財物後，大搖大擺揹著地震逃生包搭火車北上，專案人員鎖定該竊嫌經常出沒於新北市三重區正義北路一帶，埋伏多日，26日晚間逮捕68歲王姓竊嫌到案。

王嫌欲逃跑拒捕之際，掉落1個臍帶印章，經查為蔡婦的孫女出生時特製意寓「帶財」的臍帶紀念印章，員警詢問王嫌姓名，王嫌竟嗆回「挖系你阿公啦」，原來王嫌還有4條竊盜罪嫌的通緝案，其包包還有部分贓物待釐清。

警方調查，王嫌供稱已將蔡婦的金飾變賣到三重區的金飾店，銀行帳戶的現金約40餘萬，隨身帶有6萬元現金，是否為變賣金飾所得的贓款尚待追查釐清。

(中時 )