美國參議院26日再就香港局勢舉行兩周以來第二場以香港為主題的聽證會，表示對香港自由民主抗爭的支持。在聽證會上作證的香港前學生領袖羅冠聰說，港人要爭取的是真正的民主與自治。

美國之音報導，羅冠聰在聽證會上說，有香港特首林鄭月娥推出的《逃犯條例》修訂案所引發的香港民眾抗爭已經超出對某個領導人或某個法案的不滿。

他說：「我們要求的是系統性的改革，以尊重一國兩制框架最初的精神。我們社會的繁榮與尊嚴建立在法治、人權保障、自由和自治的成功之上。但是沒有民主，這些價值觀和地位就岌岌可危。如果不是人民制定的法律，真正的法治便不存在。如果不是由人民組建的政府，就沒有真正的自治，而這才是自治的真正含義。我作為香港歷史上最年輕的議員被北京強行剝奪席位，這一事實證明瞭法治和我們的自治的空洞。我們現在就需要民主改革。」

美國之音稱，今年26歲的羅冠聰是香港民主派政黨眾志的創黨主席，他2016年在香港立法會選舉中當選為香港史上最年輕的立法會議員，但之後因被裁定在宣誓時不尊重中國大陸而失去議員資格。

聯邦參議院外交關係委員下屬東亞、太平洋和國際網路安全政策事務小組舉辦的這場聽證會上，小組主席參議員加德納（Cory Gardner）說，香港民眾過去幾個月抗議示威在很大程度上取得了成功，但這並不僅僅是因為港府決定撤回引發這場運動的《逃犯條例》。「還因為在今天（26日）雨傘運動5周年之際，示威者向世界展示了民主在中國土地上依然活躍和富有生機，而且與中國文化和歷史完美相容」。

參眾議院外委會25日都無異議通過《香港人權與民主法案》初審。羅冠聰說，法案是在提醒北京，「人心不會被精心策畫的儀式收買」。他說，港人將繼續為自由民主抗爭，北京「可以通過履行承諾展現其勇氣，而若再一次鎮壓民眾，只會顯示其懦弱。」

美國之音稱，羅冠聰和黃之鋒等香港民主活動人士支持這項法案。他們認為，北京和港府高官不能一邊侵蝕香港自治，一邊攫取香港特殊地位帶來的經濟好處。

對於《香港人權與民主法案》在參眾兩院外委會通過，北京表示強烈不滿，並稱將會「有力回擊」。大陸將香港的抗議示威歸咎於美國等外部勢力和所謂的「反中亂港」勢力。

(中時 )