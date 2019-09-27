能夠想像只罰1球就拿3分的場景嗎？千萬別懷疑，NBA正在考慮要這樣做，根據《ESPN》記者羅伊報導，NBA將在發展聯盟的新球季，測試全新的罰球規則，以後罰球可能不僅拿到1分，也有可能得到2分，甚至一口氣拿到3分。

這項罰球的新規定是，每次站上罰球線只出手1次，將根據犯規情況確認得到幾分，換句話說，假如是兩分球出手犯規，這次罰球可拿2分，換是三分球出手犯規，就可拿到3分，不過如果是出手犯規後的罰球，罰進後仍然只算拿到1分。

不過這項罰球新規則，並非適用於整場比賽，而是正規賽最後2分鐘，以及延長加賽的全部時間，依舊採用原本的罰球規則，根據發展聯盟籃球事務總裁沃克表示，假如採用這項罰球新規則，每場比賽至少會節省6到8分鐘的比賽時間。

這不是NBA發展聯盟首次推出減少比賽時間與改善比賽節奏的新規則，先前他們已經刻意縮短暫停時間，根據沃克表示，至少每場比賽平均省下4分鐘時間，也沒收到任何球員或教練的抗議，但這項全新的罰球規則，將只試驗1個球季。

(中時電子報)