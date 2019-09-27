秋高氣爽出遊趣！來桃園走走吧！桃園青年事務局創藝青村即將全新登場！有別於一般多彩繽紛的貨櫃市集，自(9/28)開幕位於東興路二段及永平路口的桃園農博創藝青村則以樸實村莊及環保美學妝點，如同讓你化身阿爾卑斯少女，走進如童話般夢幻的歐陸莊園，其中更有文創手作匠人入住村莊，來與訪客們分享與指導手作趣味，好拍又好玩讓村子尚未開張就已吸引眾多愛拍照的年輕人們敲碗期待。

網美網帥搶拍新勝地。（圖取自官方粉絲專頁）

，進入創藝青村高達10公尺由貨櫃與鐵桶打造的長頸鹿村長已於村子口歡迎每一位訪客，而高大的長頸鹿正是創藝青村的精神領袖，牠擁有地表最強的心臟及最大的雙眼，正如同桃園青年一般擁有堅強的內心與精準的觀察力，而由塑膠籃及輪胎打造的小火車也正乘載著桃青們的夢想於村內向外行駛著，村中還有利用如盆栽及水泥管等回收素材的創意設計也被隱藏於創藝青村當中，讓你怎麼拍都好看！

打造匠人之家。（圖取自官方粉絲專頁）

創藝青村於活動期間每日皆有互動式遊戲或街頭藝人表演，攤位也皆有DIY手作課程可讓民眾體驗，讓村莊不論何時都熱鬧！年輕學生們更可透過闖關任務領取村長精心設計的精美禮物，且於(10/6)及(10/12)兩日即將展開主題日限時性活動，近期將開放邀請民眾們報名參與，一系列精采活動等著你。

(中時電子報)