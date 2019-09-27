台北市長柯文哲延攬親民黨市議員黃珊珊擔任副市長，外界分析柯與親民黨可能更有合作機會，但也有人認為雙方關係會惡化，柯文哲27日表示，他用人從來沒有看是哪個黨，是看適不適合。

台北醫學大學今起舉辦3天2夜Datathon競賽，柯文哲受邀出席參與開幕。

會前柯文哲被問到，外界認為柯文哲有意培養黃珊珊接班，所以找黃擔任副市長，柯文哲表示，會不會想太遠，他強調，在第一任就有想過要找黃當副市長，但因為剛當選市議員，所以也不可能說當市議員第一天就說不幹了，要去當副市長，黃珊珊長期以來還算滿友善的，常常有在溝通，所以觀念上還ok。

至於是否循新北市「朱侯」體制培養下個市長人選，柯文哲指出，歷史上指定接班人都不容易成功，我們提供各種機會給所有人，但是3年後的事現在討論太早了吧。

柯文哲說，黃珊珊當議員也是滿多屆議員，他作為台北市長，在總質詢站在上面，每個議員在質詢時，他都很認真聽，所以如果我們希望有一個副市長是來自民意機關的，然後能夠在邏輯上跟我們比較接近，黃是滿按照事實來討論，而不是那種作秀型的，比較符合我們的調調。

面對找黃珊珊入府的政治效益，柯文哲說，我們用人從來沒有去看是哪個黨，是看適合不適合，我們最驕傲的地方就是在台北市政府，一級首長從新黨到民進黨都可以，重點是適合不適合這工作，不問他黨籍是什麼。

(中時 )