口腔是全身存在最多種細菌的地方，牙周病不只是會讓你牙齦出血、牙痛或是牙齦萎縮，嚴重則會讓牙齒鬆動脫落，影響咀嚼消化功能。其實預防牙周病，中醫師也有一套。

過去30年，許多先進國家研究發現，牙周病與全身疾病有密切關係。牙周病若不妥善治療，細菌將會隨著血液循環蔓延全身，可能會讓你的心血管疾病惡化、影響糖尿病血糖控制、導致孕婦早產或出現胎兒體重偏輕等狀況。

中華民國牙醫師公會全國聯合會一份調查資料顯示，18歲以上的成年人齲齒盛行率高達八成以上，50歲～64歲甚至九成都有齲齒，更別說40歲以上的民眾有九成都有牙周病。

「想要預防牙周病，最重要的關鍵就是正確清潔牙齒，」壢新醫院中醫科醫師顏俊秉表示， 除了基本的刷牙、使用牙線和牙間刷，中醫也有自己一套保健牙齒的方法，像是中藥牙粉、中藥漱口水、叩齒漱津、按摩牙齦等方式，都有助於預防牙周病。

古代人沒有牙膏、牙刷，自有一套清潔牙齒的方式。刷牙這個動做在古代叫做擦牙，晚唐最早是使用楊柳枝沾上中藥材磨成的細粉，也就是古代的牙刷、牙膏，用來摩擦清潔牙齒。清代名醫陳修園則在《修園七種合刊‧經驗良方》一書記載「固齒神方」的中藥牙粉，可用於牙齒保健。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科醫師張尚智指出，中藥牙粉可以用來代替一般牙膏沾在牙刷上刷牙，或是擦在牙齦上按摩後漱口吐掉，有助於預防牙周病。

【固齒神方】

材料：青鹽5錢（可用一般食鹽替代）、生石膏5錢、補骨脂4錢、花椒1錢5分（去目）、白芷1錢5分、防風2錢5分、南薄荷2錢5分、旱蓮草2錢5分、細辛1錢5分。

作法：將上述藥材磨成粉作為牙膏使用，或是每日早晚塗在牙齦上按摩再漱口吐掉。

功效：有消炎消毒、止痛補腎的效果。中醫認為「腎主骨，骨生髓，長齒」，牙齒與骨骼的變化都與腎功能相呼應，顧好腎，也能達到保健牙齒的功效。

小叮嚀：花椒、細辛偏溫熱藥材，口腔發炎或體質偏屬燥熱的民眾建議將這2味藥材去除；虛寒體質的民眾也可以加點炮附子。另外，若有嘴破情形的民眾則不建議使用，以免刺激傷口導致傷口疼痛不適。

餐後漱口可以將牙齒表面沒有被細菌發酵的食物沖掉，減少牙齒發炎、預防蛀牙，還能讓口腔比較清新。顏俊秉指出，除了一般市售的漱口水，其實有些中藥材，像是金銀花、薄荷、淡竹葉等 ，也很適合當漱口水使用，能夠抗菌、改善牙齦發炎。

【中藥漱口水】

材料：金銀花、薄荷、淡竹葉。（比例請醫師依體質開處方）

作法：

1.取上述混和中藥材15克，加入100ml水煮沸5分鐘，放涼即可使用。

2.在口中含20cc中藥漱口水，先低頭讓漱口水浸泡口腔前部牙齦，再來向左、向右擺動，泡左右側牙齦，接著往後仰浸泡後側牙齦，每次浸泡約3分鐘後即可吐出，每天飯後使用。

功效：金銀花可清熱解毒消腫；薄荷發散風熱有抑制發炎、止痛效果；淡竹葉清涼解熱有清熱、抑菌的功效。

由中藥材製成的中藥牙粉、漱口水，有助於預防牙周病。（圖片來源：Pixabay）

中醫保健牙齒還有一招「叩齒漱津」，是唐朝的「藥王」孫思邈提倡的牙齒保健方法。叩齒有「晨起叩齒三十六，到老牙不落，」的說法。具體做法是將把嘴巴微微合上，讓上下排牙齒發出響聲輕叩36下，疏通經過口腔的經絡，若能在三餐飯後上下叩齒，更能固腎健脾，幫助消化。「但要注意叩齒力道不可太大，以免傷害牙齒組織，」張尚智提醒。

「漱津」則是利用口水漱口。一開始先將舌頭頂上顎讓口水分泌，唾液中含有許多免疫球蛋白、胺基酸、酵素、鈣質，定期使用口水漱口可以幫助清潔口腔、讓牙齒再鈣化。此外，長久做漱津的動作，也有助於鍛鍊嘴巴兩側的咀嚼肌。

至於「揩齒」則是中醫養生按摩的一種方式，每天早晚用手指或牙刷按摩牙槽2～3分鐘，有助於口腔局部血液循環。

除了上述3種中醫牙齒保健的方式，醫師們也提醒，平時刷牙選用軟毛牙刷，避免用力過度，以免損傷牙齒的琺瑯質。此外，每6個月應定期到牙醫診所洗牙，清除刷牙無法去除的牙結石。如果發現牙齒出現下列情形，牙周病防治學術基金會建議，應儘速看牙醫、積極治療：

1.牙齦易流血

2.牙齦紅、腫有觸痛感

3.牙齦有從牙齒剝開的現象

4.牙齦受壓時，有膿從牙齒和牙齦之間流出

5.持續性的呼吸臭味或怪味

6.牙齒鬆動或逐漸分離，有縫隙產生

7.咬合時牙齒有任何的改變

8.活動假牙的適合度有改變

(中時電子報)