國外有一名糟糕的父親，徹底激怒了所有人。因為他竟然對著自己還十分年幼的小女兒狂賞巴掌，那巴掌聲清脆的令人害怕，也令人無比憤怒。這位父親暴力的行為，惹怒所有人外也使自己遭到警方逮捕。據當地媒體報導，這位父親因為這件事情，被自己家族驅離。

據《鏡報》報導，這件事發生在沙烏地阿拉伯，該名男子的年紀約是40歲左右，他努力的為著自己的暴力行為請求原諒，他告訴大家這支影片是很久以前拍的，「你可以看見，她現在過得多好，我試著教她走路，上帝保佑她現在已經能獨自走路了」，然而他仍遭警方帶走。男子的一名家人告訴媒體，當時該名男子正處於失業當中，而男子「故意使用這種手段逼迫大家幫助他找工作」。

在影片中可以看見，他可憐的女兒努力用著兩只小短腿想要站好，卻仍舊搖搖晃晃，只要男子把手放開幼童就會立刻跌倒在地。男子嘗試了兩三次後，表情顯得不耐煩，他抿緊嘴唇下一秒用力的朝幼小的女嬰搧巴掌，除了聲音嚇人外，女嬰剛開始似乎被打矇了，過了約一秒後才放聲大哭。接著男子又嘗試了幾次，最後憤怒的狂賞嬰兒巴掌，可憐的嬰兒趴在父親的大腿上，不停哭泣。

這樣的畫面不僅惹火網路上的網友們更令黎巴嫩女演員，Nadine Nassib Njeim憤怒的表示自己一定會請聯合國兒童基金會和政府來幫助這名孩子，並且一定會起訴這名父親！正如Nadine Nassib Njeim所言，目前該名父親已經因違反兒童保護法而遭逮捕，也慘遭家族驅逐。

(中時電子報)