韓訪屏東不忘探望88歲輪椅嬤

國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團發言人黃曼昕昨日在臉書發關於「一個人」的故事，她說，每一個人都會有故事，但不見得每個故事都會引人關注，而最近台灣有這麼「一個人」，他的故事卻讓人津津樂道。

她表示，先說「在等一個人」吧，名政治評論家黃暐瀚日前在節目中分享一封信，一封來自旅居美國41年僑胞的信，內容感動了無數韓粉，這對夫婦擔心三重造勢人數太少，會被找到「換韓」的藉口，所以決定買機票回台參加，週五一下班後即直奔機場搭機返台，9月8日早上抵台，放下行李即搭捷運去三重。

可能到的早，沿路少見穿國旗裝的人，讓他們還忐忑難安，但出了捷運站跟著人群走，進入會場隨即買國旗裝換上，當人數越來越多，在「大會宣佈35萬人的時候我已淚流滿面」，他說「這才是真韓粉，不離不棄」。

可是最讓他們夫妻感動的是在第二天，他們去逛台北某夜市，逛街的人不多，他跟一個二、三十歲的攤商聊，她說陸客都不來，生意不好，問她有何打算，她回答說「我在等一個人」，我問說「妳在等誰？」她說「我在等韓國瑜」，這話讓他們夫妻差點哭出來，他們感慨「韓國瑜啊韓國瑜，你可知道全國各地各個角落，有多少庶民引頸期盼你的王師到來？」就這樣「在等一個人」，儼然成為韓粉間的「通關密語」，這是第一段「一個人」的故事。

黃曼昕接著說，「一個人在等」的故事，現在國家三巨頭：總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全，通通是屏東人，去年韓流再強就過不了高屏溪，幾天前的921，韓國瑜終於安排了「屏東產業請益之旅」，屏東綠營也嗆聲「屏東你沒票，不用來了」，當記者問及此事，韓國瑜的答覆是「我不覺得台灣還有絕對深藍、深綠的地方，不然我去年就不可能當選」，所以他去了。

而迎接韓的卻是人山人海，不要說事先公告的幾個點，連臨時增加東港東龍宮的行程，都被聞風而至的民眾擠爆，而最感人的畫面出現在參觀福灣莊園這一站，當韓國瑜一下車，隨即陷入擠得水洩不通的人潮裡，這時有個穿著黃黑T恤的中年人硬擠過來，激動下講了什麼話，透過電視轉播也聽不清楚。

等到拜訪結束要離開，護衛隊竟繞過車子走向外圍，最後畫面出現剛才那個中年人推著輪椅，上頭坐著他八十幾歲的老媽媽，因為輪椅擠不進去，所以他才硬擠去向韓市長拜託，可以不可以去看她媽媽，韓市長記下了，他記得有這麼「一個人在等」。

一個老太太在等著看他一面，所以他寧可多花些時間，也要滿足這個長者跟這位孝子的心願，當韓市長彎下腰和老太太四手交握的畫面呈現眼前，黃曼昕說，我的眼眶也濕了，這是第二段「一個人在等」的故事。

最後，黃曼昕說：高雄，已經「等到一個人」，高雄因為綠營長期執政，所以被說是「綠的出汁」，是派個西瓜出來選都能選上的地方，但去年竟然被韓國瑜，這一個國民黨的「小咖」翻轉了，綠營一直嚥不下這口氣，連蔡英文都要用「養大的小孩被騙走」來形容。

而綠營從中央到地方，從主力到側翼，黑韓卡韓的動作從沒停過，透過綠媒鋪天蓋地的渲染，把韓國瑜塑造成一個「只會鬼混的草包」，但就在9月25日，一個民進黨籍的高雄市現任里長，勇敢站出來講了公道話，這個高雄內門區的「石頭里長」，長期是民進黨的信徒，對民進黨忠貞不二，去年韓國瑜拜訪他，他還直接了當向韓國瑜表示，不可能支持他，因為他自己「欠陳其邁人情」。

當韓國瑜當選後，他們地方陷入愁雲慘霧之中，因為陳菊答應多年的「動物園」恐怕會胎死腹中，當高雄政黨一輪替，他們才發現被民進黨騙那麼久，因為所謂動物園，竟然連規劃費都沒編，倒是3月12日一紙公文讓地方喜出望外，因為十月預定地上的建物要拆除，「動物園」要動工了，但韓國瑜並沒來討人情，只是做他「該做」的。

這讓「石頭里長」感慨萬千，一個他長期追隨的黨，把他騙的團團轉，一個「敵對」陣營的主帥，反而能替他們著想，所以他勇敢站出來，更勇敢說出來，「我挺韓，我驕傲」，當一個血性男兒講出這些話，真會讓人熱血澎湃，所以高雄很幸運能「等到一個人」，這是第三段「一個人」的故事。

黃曼昕說，「 一個人」在等，韓國瑜就可以毫不猶豫的走向她，那全國有千千萬萬「一個人」在等，他怎麼會忘記我們？我們高雄人很幸運，去年「意外的」等到「一個人」，而明年各縣市都殷殷期盼在等韓國瑜這「一個人」，他又怎麼會讓我們失望？

有網友留言「這個主角要是換了個人，這個孝子應該直接被架到派出所了！」其他人笑回「我們懂的」。

(中時電子報)