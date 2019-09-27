高雄市長韓國瑜26日赴高雄市議會施政報告並備質詢，民進黨團直接要求韓國瑜辭掉市長，甚至送上已做好的辭職書。對於綠營有計畫逼退韓國瑜，自由作家洛杉基怒轟，高雄市綠議員像瘋了一般，前仆後繼圍攻韓市長，打的如意算盤就是「無論有多下流，一定要逼著韓國瑜辭職，這樣陳其邁就有機會敗部復活」。

洛杉基在臉書發文指出，昨日總質詢時，一群高雄市綠議員像瘋了一般，前仆後繼圍攻韓市長，這情景活像一群嗜食腐肉的野狼圍攻他們的獵物，一邊啃噬、一邊發出刺耳的嚎笑聲。在我國的民主史上，像這樣一群反對黨議員，群起圍攻一個直轄市長，甚至逼著他下台，恐怕又要拿個世界第一，這哪裡是民主國家的議堂？根本是黑道在圍毆一個手無寸鐵的庶民！

洛杉基分析，綠營打的算盤是，根據地方自治法，如果直轄市的市長辭職，三個月必須重選；如果任期剩下不到兩年，可由中央指派代理人。過去陳菊進中央當官，便是由蔡政府指定代理人當市長。因此，如果綠營想盡辦法讓韓國瑜自動辭職，市長重選，那麼綠營便有機會收復失土。

洛杉基說，或許陳其邁認為他是不二人選，一定會當選，所以他必然授意議會六小福「使命必達」，使出所有手段，無論有多下流，一定要逼著韓國瑜辭職，這樣他就有機會敗部復活。不過洛杉基舉出下列4大理由，暗批陳其邁不用太樂觀。

第一、韓國瑜及其市政團隊在短短幾個月內，完成了前高雄市長陳菊4年都無法完成的工作。

第二、韓國瑜讓高雄夜市的業績成長，不讓陸客減少影響小庶民的營生。

第三、如果韓國瑜在一月當選總統，剛好是在改選的三個月期限內，那麼總統便可對高雄市承諾更多的投資建設，如自貿港區、愛情摩天輪、國際機場等，這樣便能提高藍營繼續擔任市長的機率。

第四、高雄市長如果需要重新改選，這個到口肥肉必然會讓新潮流與英系人馬搶翻天，瓦解綠營的團結氛圍。

洛杉基認為，高市議會六小福如此賣力為陳其邁效力，未必能有好果子吃，最後受害的可能是民進黨自己，既失去總統大選，又輸了高雄市長選舉，恐怕是得不償失！

(中時電子報)