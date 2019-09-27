巴西國防部據說已著手拍賣唯一的航母「聖保羅」（Sao Paulo）號﹐起拍價從127.5萬美元（近4,000萬台幣）起﹐大約是將近20年前向法國採購價的1/10。兩年前巴西決定讓它退役﹐以致AF-1「天鷹」（Skyhawk）艦載機從此不知何去何從。

(中時電子報)