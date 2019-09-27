太失望！這國要賤價拍賣唯一航母 10:292019/09/27 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 巴西國防部據說已著手拍賣唯一的航母「聖保羅」（Sao Paulo）號﹐起拍價從127.5萬美元（近4,000萬台幣）起﹐大約是將近20年前向法國採購價的1/10。兩年前巴西決定讓它退役﹐以致AF-1「天鷹」（Skyhawk）艦載機從此不知何去何從。 (中時電子報) #拍賣 #巴西 #航母 #艦載機 #退役 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020服役 英威爾斯親王號航母首航 09:062019/09/20 軍事 船員爆料 英新航母沒完工硬充門面 11:222019/09/20 軍事 驚心動魄！海象開戰 撞沉俄軍艦艇 13:162019/09/24 軍事 向老美的終極挑戰 陸要圓核航母夢 17:302019/09/23 軍事 對付美航母 陸祭新殺手鐧 09:222019/09/25 軍事 軍事熱門新聞 軍情專家：F16V遲來 升級F16出現「戰機缺口」 - 軍事 太失望！這國要賤價拍賣唯一航母 - 軍事 和日準航母比高下 陸075艦輸在這 - 軍事 真神秘！世界最老活潛艦現身基隆港 大陸人士不給看 - 軍事 大陸閱兵綵排 出現15式輕戰車 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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