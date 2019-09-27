昨(26)日高雄市議會開議，國民黨議員提出台北市議員邱威傑在今年四月登台大港開唱的片段，高雄市長韓國瑜表示，「我沒看過這段影片，沒想到中間的表演會這麼粗俗、下流、不堪」。

今日行政院長蘇貞昌在院會開議前被問到這起事件，蘇貞昌表示，作為動見觀瞻的政治人物，「若自己的行為粗俗，那也不能罵人家粗俗」；蘇認為音樂會是年輕人、樂迷很喜歡的活動，當年擔任台北縣長也曾舉辦海洋音樂祭，也希望可以給更多年輕人聚會、聽音樂的機會，呼籲地方行政單位不必處處阻饒。

而對於昨日高雄議會「抽籤質詢」的現象，蘇貞昌表示，民主國家由民意機關監督行政機關實屬正常現象，市長、議會都是選民選出來的，能符合民意、妥善運作，這才是民主國家正常運作、讓城市健全發展的最好方法，蘇認為如果市長為了方便，或是因為人數眾多，而加以限制為反民主體制運作，「就比較不好」。

(中時電子報)