蘋果創辦人賈伯斯死於胰臟癌，但醫師江坤俊解釋，其實他是死於胰臟裡的神經內分泌瘤，這種瘤非常難診斷出來，因為有很多症狀類似其他疾病，像是潮紅、慢性腹瀉等等，若有以下10個小徵兆，看了醫生卻找不到原因、情況沒有改善，就應有所警覺。

江坤俊釋出的影片「江醫說健康」介紹了神經內分泌瘤，下列有10項症狀：慢性腹瀉、熱潮紅、發熱、盜汗、氣喘、心悸、咳嗽、低血糖、皮膚炎以及潰瘍。他提醒，神經內分泌瘤一開始會出現的症狀很難察覺有大問題，但根據統計，其確診的平均時間需要7年，屆時癌細胞可能已到處轉移，非常難醫治。

江坤俊也分享了一個病例，一名50多歲的婦人來看診時出現臉部潮紅的症狀，一開始以為是停經症候群，轉診到婦產科後，吃了女性荷爾蒙，臉部潮紅、關節痛仍沒好轉，直到第三次看診後，醫師覺得太奇怪，因此替婦人抽血、驗尿檢查，發現胃部有顆神經內分泌瘤，腫瘤拿掉後潮紅、關節痛的病況才有所好轉。

神經內分泌瘤非常難發現。（摘自影片 江醫說健康）

(中時電子報)