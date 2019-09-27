台南市政府109年度總預算遭退，台南市議長郭信良27日在臉書表達「遺憾」，還強調，市府編列有史以來首度破千億元的預算，還舉債高達59億元，但市府對議會的說明就只有「新聞稿與網軍罵人」。

郭信良表示，總預算並沒有被退回，只是要求針對舉債的部份檢討，請市府網軍、新潮流黨團、新潮流市黨部不要扭曲事實。像國家圖書館南部分館等國家重要計畫，都由中央全額編列預算支出，前膽建設的相關預算議會更早就通過了，所以根本就是風馬牛不相干；再加上109年度的預算，議會是11月才會開始審議，有急於在這一時好像要打死人一樣，好可怕喔？難道現在議會只是希望市長能將自己的施政方針與預算編列的重點先說明清楚，很困難嗎？還是此次預算的編列有什麼不可告人的地方呢？尤其市長曾經說過不債留子孫，難道您自己忘了嗎？

郭信良還說，市府編列109年度預算高達千億，超出過去的編列規模數達140億元左右，還必須舉債59億，市長都沒有說明編列千億預算規模的理由，就直接送進議會，109年度預算在9月17日送到議會之後，直到昨天整整10天，市府對議會的溝通就是新聞稿與網軍罵人。

郭信良認為，從去年12月25日到現在，雖然黃市長從未打過一通電話聯繫溝通，他也都主動幫市長在議會溝通，光8、9個月就陸陸續續通過了100億的預算，但是好像不管他怎麼做，市府網軍、新潮流還是要罵，真的是好人難為啊！真正要搞垮台南的應該是市府還有新潮流吧！

郭信良再次強調，請要駡人的人要瞭解狀況再罵人，也拜託不要再張冠李戴，胡亂扣帽子了，國家圖書館南部分館等國家重要計畫都是由中央全額編列預算支出，而前膽建設的相關預算議會早就通過了，甚至市府在此會期送的有急迫性的中央墊付案39案將近5億的預算也都接案了，輕重緩急，他擔任了21年的議員、3屆的副議長都非常瞭解，但就是從來沒看過對自己編列的預算毫不關心的市長，還有從不扮演溝通角色，只會開口罵人的民進黨黨團總召。

(中時 )