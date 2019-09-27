雙胞胎女星「依依佩佩」中的姐姐依依，育有3個兒子的她，常在社群網站分享媽媽經，不過近日上節目《醫師好辣》時，透露夫家長輩在某次聊天時，透露想要她生男孩的念頭，沒想到她一連拚了三胎男孩後，居然改口覺得家中男孩太多，讓她傻眼表示：「在暗示我拚下一胎嗎」？

依依在《醫師好辣》透露婚後夫家長輩雖沒刻意要求要生男孩，但在某次聚會時仍透露：「真的要比的話，當然是生男的好啊」，這才意識到長輩還是有著「重男輕女」的觀念，未料在一連生了三胎都是男孩後，以為壓力可以稍微解除，未料夫家長輩居然改口表示：「男的有點太多了，我們家如果是女生會比較寶貝，我們家女兒都是寶貝欸」，這讓她當下聽了直呼傻眼。

依依上節目片段。（影片／醫師好辣Youtube）

對於夫家長輩的話，依依雖然傻眼但也未多說什麼，不過心裡則想著：「女的是寶貝，我家3個男的是垃圾嗎」？更感概著：「都已經3個了，還想我生嗎」？

(中時電子報)