華裔後衛林書豪26日在加盟北京首鋼記者會上，再被問到是否考慮歸化大陸男籃的敏感問題，這次他選擇正面且清楚回應了，「我的『雷達』接收過這方面消息，但這很複雜，不是我一個人能決定的，我確實認真考慮過這個問題！」

「我也一直在考慮，不過當下我還是需要專注保持健康，與北京首鋼一起迎接即將到來的新球季。」林書豪說，畢竟大陸隊才在負責主辦的男籃世界盃遭逢空前挫敗，不僅沒有闖進16強，更把奧運門票送給伊朗，歸化豪哥更顯重要。

身為林書豪好友之一，也就是大陸主控郭艾倫，更是飽受大陸球迷無情批評，豪哥不禁跳出來替他說情，「球迷用兩三場比賽評價球員，並非最公平的做法，球迷不了解世界盃的壓力，我會一直支持他，不用低頭，他已經盡全力了。」

至於林書豪如何扮演好北京首鋼小外援的角色，他說：「希望我有『僕人』式領導力，如果最後我的隊友表現都比上季好，我們的成績也比上季好，那就意味著我做好了自己角色。」豪哥將於27日開始，正式投入北京首鋼訓練工作。

林書豪更透露，在簽約前就看過北京首鋼上季比賽影片，針對球隊打法與總教練雅尼斯體系有了初步認識，簽約後也根據球隊訓練計畫安排個人訓練，「北京首鋼是防守很強球隊，我也會調整自己，學會怎麼去當好一名防守型球員。」

(中時電子報)