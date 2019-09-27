雙城昨日拿下美聯中區冠軍，雖然今日幾位主力輪休，不過沒有影響他們的團隊火力，面對老虎由史構普(Jonathan Schoop)敲岀2分炮，領先洋基率先達成大聯盟史上第一支單季300轟的球隊，同場比賽301轟也出爐，最終由10比4擊敗老虎。

雙城今年率先敲出268轟，刷新洋基在去年寫下的團隊287轟大聯盟紀錄，隨後洋基追上，今年兩隊不停在團隊全壘打數互相比拚，今日賽前兩隊都達到299轟，最終由雙城在今日搶下第300轟，也是大聯盟史上第一次有團隊能在單季敲出300支全壘打。除此之外今日阿斯圖迪羅(Willians Astudillo)也開轟，直將接紀錄推高到301轟。

史構普在7局下半第一球就出棒，直接掃向中左外野方向形成2分炮，同時此為雙城本季第300號全壘打，他賽後表示，「我不能獨立敲出300轟，是我的隊友們一起達成的，這是大家的榮譽，只是我很幸運敲出第300號全壘打，我們將會在歷史留名，這就是團隊合作。」

除此之外雙城拿下本季第99勝，距離百勝也僅一步之遙，這是他們隊史自1965年拿下102勝以來，單季第2多勝利場數。接下來雙城與皇家將展開3連戰，若能橫掃將追平隊史。

賽後總教練波德利(Rocco Baldelli)說，「這真的很多勝啊！我們現在就在預想中最棒的位置，會找出最棒的先發陣容並盡力搶勝。」

(中時電子報)