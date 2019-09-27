由於台北市長柯文哲找市議員黃珊珊擔任副市長，親民黨未被告知，似乎有些不滿，柯文哲27日受訪解釋，老實講這個人事案也不是我們宣布，是被媒體揭露，內部要再去管控消息，大概只在討論階段，大家有個默契，所以還沒跟親民黨說。

台北醫學大學今起舉辦3天2夜Datathon競賽，柯文哲受邀出席參與開幕。

外界認為柯文哲未和親民黨溝通就拉人入市府，恐讓親民黨不滿，柯文哲在參加開幕前受訪時表示，不會啦，這種東西解釋就好，常常他發現台灣的政治每天都在處理危機，我們進入極端政治的環境。

至於會否擔心與親民黨主席宋楚瑜的「柯宋會」不能達成，柯文哲說，不會吧，宋主席對他還不錯。

此外，傳出鴻海集團創辦人郭台銘陣營持續跟親民黨接觸，還想爭取親民黨門票？柯文哲說，他不曉得，像他就不會去問郭董下一步要去幹什麼，如果是朋友的話，人家做什麼我們表達善意、支持就好，何必去介入人家做什麼事情。

白橘破冰？挖牆角？ 黃珊珊將接北市副市長

(中時 )