大陸建政70周年之際，大陸國務院新聞辦公室27日發佈《新時代的中國與世界》白皮書。白皮書中不點名批評了美國的單邊主義、保護主義、霸權主義、強權政治成為影響世界和平穩定的突出因素外，並強調「中華民族比歷史上任何時候都更接近民族復興的偉大目標」。但中國也絕不會走上「國強必霸」的道路，而是會支持多邊主義。

中宣部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟27日在發佈會上表示，白皮書圍繞「中國從哪裡來、向哪裡去」「中國推動建設什麼樣的世界」「發展起來的中國如何與世界相處」等問題，系統介紹中國的發展成就、發展道路、發展走向，深入闡述中國與世界的關係，以增進國際社會對中國發展的瞭解和理解。

白皮書中指出，中共十八大以來，中國發展取得歷史性成就、發生歷史性變革，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，比歷史上任何時候都更接近民族復興的偉大目標。

白皮書說，當今世界，和平與發展仍然是時代主題，但面臨許多新問題新挑戰，特別是單邊主義、保護主義、霸權主義、強權政治成為影響世界和平穩定的突出因素。

針對國際社會對中國發展的關切，白皮書強調，中國的發展對世界是機遇，不是威脅和挑戰。中國是世界經濟增長的主要穩定器和動力源，全方位對外開放為各國發展創造更多機會、為國際社會提供更多公共產品，中國發展為其他發展中國家提供經驗和借鑒，中國絕不走「國強必霸」的路子。

(旺報 )