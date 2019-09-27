喧騰一時的慶富造船海承造海軍獵雷艦詐貸案將在下午於高雄地院進行一審宣判。但被告中，擁有有美國護照的慶富少東陳偉早已棄保潛逃宗通緝，老董陳慶男仍在押，兩夫婦對於兒子行蹤一問三不知，下午的宣判受到關注。

2018年2月，高雄地檢署針對慶富詐貸案起訴，對陳慶男具體求刑30年、併科 罰金10億元，陳偉志25年、併科罰金6億元，簡良鑑20年、併科罰金 3億元。

檢方當時認為，陳慶男、簡良鑑及陳偉志3人犯後未完整交代款項流向 ，且海軍籌備獵雷艦案歷經10餘年付諸流水，雖沒任何損失，但聯貸銀行團卻受損131億餘元。

檢方指出，陳慶男父子共詐貸7次，因父子關係，陳慶男居主導地位，陳偉志到案後最先自白犯行，考量他犯行及犯後態度等，求刑輕 於其父，至於前執行長簡良鑑，檢方認定他僅參與3次詐貸，因此求刑在3人之中較輕。

檢方調查，慶富董座陳慶男父子及董娘陳盧昭霞，為向銀行申辦獵雷艦聯貸 ，自2014年11月起，先後4次虛偽辦理增資，慶富公司實收資本額從 5億3000萬元增為40億元，已觸犯《公司法》、《商業會計法》、《 刑法》偽造文書等罪。

陳慶男父子及簡良鑑等3人，為向銀行取得過渡性融資貸款，並於 聯貸後向銀行團詐取建造專戶的購料周轉金，由陳偉志成立AZ、OK、 HS、L3等境外紙上公司，與慶富公司簽訂虛偽合約，以不實商業發票 ，向一銀等行庫詐貸。

經查，陳慶男3人以過渡性融資、不實購料證明等向聯貸銀行團共 詐得台幣63億3966萬餘元。顧問李維峰因出借個人帳戶，供陳偉志藏 錢、製造斷點，涉犯洗錢。慶富造船、慶洋投資及慶峯水產3 公司，則均犯修正前《洗錢防制法》。

高雄地院經一年半審理，將於今天下午四點進行宣判，外界相當關注。

(中時電子報)