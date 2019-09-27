80年歷史的名店「順泰蜜餞」為了讓水果在醃漬時比較不會爛，竟添加工業級的重亞硫酸鈉及氯化鈣，最高法院維持原判決，依違反食品安全衛生管理法將實際負責人蕭國勝判刑1年、緩刑3年須向公庫支付120萬元，順泰蜜餞判罰300萬元並沒收不法所得定讞。

至於販售工業級原料給食品加工業者的存德公司，除了賣原料給順泰做蜜餞外，還賣吊白塊給潤餅皮業者，偏亞硫酸鈉給豆芽業者，存德公司負責人劉舜仁被判處2年徒刑，須入獄服刑。

檢方起訴指控，順泰蜜餞從2014年使用工業級氯化鈣，讓水果在醃漬時比較不會爛，依違反食安法將實際執行業務的蕭國勝，及登記在他妻子名下的順泰蜜餞公司起訴

彰化地院將蕭國勝判囚1年2月，台中高分院考量蕭因承襲家中長輩醃製蜜餞的經驗及作法，為讓產品持久、好看，使用非可供人食用的添加物，經此次偵審教訓當知戒慎而無再犯之虞，將蕭改判刑1年、緩刑3年。案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )