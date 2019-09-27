高雄市議會開議後，黨團協商決議市長施政報告與質詢於每日傍晚6點準時結束，遭部分議員質疑想質詢市長還得靠抽籤。對此行政院長蘇貞昌也暗酸高雄市長韓國瑜，表示如果為了市長方便違反民主體制的運作，就比較不好。

蘇貞昌今日赴立法院報告，報告前受訪表示，民主國家由民意機關監督行政機關，是正常的現象，到底怎樣的市長、怎樣的議會，是選民選出來，最好能符合民意、妥善運作，才是讓民主國家正常運作、讓城市健全發展最好的地方。如果為了市長的方便，或因為人數多，加以種種違反民主體制的運作，就比較不好。

此外針對韓國瑜批評台北市議員邱威傑(呱吉)講話太粗俗，蘇貞昌也回酸韓國瑜，指出如果自己作為一個動見觀瞻的公眾人物，「自己也粗俗，就不能罵人家粗俗」。音樂會是年輕人、樂迷很喜歡的活動，當年他擔任台北縣長辦海洋音樂祭時，就很受歡迎。希望相關機關能多給樂迷、年輕人聚會、聽音樂的機會，不必處處阻撓。

而針對私菸案持續燃燒，總統府人員也有超買菸品行為，蘇貞昌表示，各種行為受法律規範，公務人員也一樣，若有任何情況已經進入司法程序，就由司法或相關權責機關判斷，有什麼責任就怎麼辦。

(中時 )